Bibbia: Gerusalemme, il 9 dicembre la presentazione di un volume di padre Frédéric Manns

Esce venerdì prossimo, 9 dicembre, in libreria “Raccontando la Bibbia. Sguardi su volti, tradizioni e vicende delle Scritture” (Libreria Editrice Vaticana, pp. 176, euro 15) di padre Frédéric Manns, morto un anno fa, il 22 dicembre 2021. Nel volume vengono raccolti i suoi contributi apparsi su L’Osservatore Romano e intitolati “Racconti della domenica”, nei quali padre Manns, per anni preside dello Studium Biblicum Franciscanum a Gerusalemme, riesprimeva con tratto originale il profilo di personaggi e fatti dei due Testamenti, attingendo alle sue conoscenze di carattere biblico, ebraico e spirituale in senso ampio. È stato lo stesso Papa Francesco a riconoscere la bellezza e la sagacia dei testi di padre Manns, usando queste parole nel descrivere come lui stesso ha letto “I Racconti della domenica”: “Padre Manns ti fa vivere la Bibbia. I personaggi di cui scrive te li rende vivi, te li fa incontrare”. Il libro – si legge in una nota . verrà presentato il 9 dicembre a Gerusalemme alle 17 (ora locale, le 18 in Italia) nel convento San Salvatore con diretta streaming su Vatican News. Intervengono il patriarca di Gerusalemme dei latini, Pierbattista Pizzaballa, il Custode di Terra Santa, Francesco Patton, il prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, il direttore editoriale dello stesso Dicastero, Andrea Tornielli, Giovanni Claudio Bottini, dello Studium Biblicum Franciscanum, e Roberto Cetera, dell’Osservatore Romano. Come spiega il patriarca Pizzaballa nella prefazione del testo, padre Manns “ha trascorso tutta la sua vita dedicandosi al servizio della Parola di Dio, che ha amato appassionatamente, contagiando molte generazioni di studenti, pellegrini, sacerdoti, vescovi e tante persone che arrivavano qui con il desiderio di capirla meglio. Ha saputo collegare la Parola con la Terra e i Luoghi Santi, definiti il ‘quinto Vangelo’, affascinando molti”. Da parte sua nell’introduzione il Custode Patton definisce questo “un testo che rende ragione dell’amore di padre Frédéric per la Parola di Dio e anche della sua capacità di trasmetterla in un linguaggio attuale”. Frédéric Manns (1942-2021), frate minore, francese, biblista, è stato docente di ermeneutica biblica ed esegesi del Nuovo Testamento allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme per oltre 40 anni. È stato anche per molti anni apprezzata e richiestissima guida di pellegrinaggi in Terra Santa.