Migranti: Unicef, alla Stazione Tiburtina di Roma sabato s’inaugura la mostra “Vite in movimento. Sogni e sfide di 16 adolescenti in Italia”

(Foto: Unicef)

Sabato 10 dicembre, alle 12, nella Stazione Tiburtina di Roma (ingresso Piazzale della Stazione Tiburtina), l’Unicef, in collaborazione con Grandi Stazioni Retail e Accademia Italiana, presenta la mostra fotografica “Vite in movimento. Sogni e sfide di 16 adolescenti in Italia”. L’esposizione sarà inaugurata in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre) e proseguirà fino alla Giornata internazionale per i diritti dei migranti (18 dicembre).

“Simbolica la scelta della Stazione per ospitare l’esposizione che, attraverso scatti selezionati, invita il visitatore a guardare il mondo dagli occhi di ragazze e ragazzi che si sono trovati a lasciare il Paese d’origine e sono arrivati recentemente in Italia”, spiega in una nota l’Unicef.

La mostra fotografica è infatti il risultato di un workshop che ha coinvolto 16 ragazze e ragazzi da 6 Paesi diversi realizzato in collaborazione con Giacomo Pirozzi, fotografo professionista, che dal 1991 lavora con l’Unicef in contesti di vulnerabilità.

Interverranno all’inaugurazione Sarah Martelli, coordinatrice Unicef per il programma su minori migranti e rifugiati in Italia, Carmela Pace, presidente del Comitato italiano per l’Unicef – Fondazione onlus, il fotografo Giacomo Pirozzi, Livia di Nardo, general manager dell’Accademia italiana. Saranno presenti anche i giovani migranti e rifugiati autori delle fotografie.