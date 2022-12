Missionari di Mariannhill: il nuovo superiore generale è p. Michael Maβ

Ph. Sir

Nei giorni scorsi, il 17° Capitolo Generale della Congregazione dei Missionari di Mariannhill, tenutosi presso la Curia generalizia di Roma, ha eletto padre Michael Maβ come superiore generale per un mandato di sei anni. Al momento dell’elezione, era superiore generale ad interim, carica che ha assunto quando Papa Francesco ha nominato l’allora superiore generale, mons. Thulani Victor Mbuyisa, come vescovo di Kokstad, in Sudafrica.

Padre Maβ diventa l’11° superiore generale dei Missionari di Mariannhill dalla sua nascita dall’Ordine dei Cistercensi Riformati (Trappisti) nel 1909. Padre Michael è nato a Landshut, in Germania, il 19 maggio 1980 e nel 2007 è stato ordinato sacerdote a Würzburg. Ha lavorato presso il Centro giovanile Mariannhill di Maria Veen, vicino a Münster. Dal febbraio 2014 all’ottobre 2016 è stato superiore provinciale della Germania. Ha servito la Congregazione come vicario generale dal 2016 al 2022. Il Capitolo generale ha anche eletto p. Matthew In Jun Kim (vicario generale), fr. Hansel Jaison, p. Kevin Mapfumo e p. Vukani Mbuso Masango come vonsiglieri generali. Essi assisteranno don Michael nel suo ministero di guida della Congregazione per i prossimi sei anni.