Terra Santa: Roma, il 5 novembre la 15esima Giornata dedicata ai volontari delle associazioni pro Terra Santa

Si terrà sabato 5 novembre a Roma, presso l’Auditorium della Pontificia Università Antonianum, la 15esima Giornata dedicata ai volontari delle associazioni impegnate in progetti a favore della Terra Santa.

L’appuntamento annuale, organizzato dalla Fondazione Terra Santa, è l’occasione per un momento di riflessione e formazione, oltre che di scambio di informazioni, tra tutte le realtà che in Italia vogliono aiutare la Custodia di Terra Santa nella sua missione, non solo in Israele e Palestina, ma anche nei Paesi vicini, come la Siria, che vive da anni la tragedia della guerra. “Dacci oggi il nostro pane – Povertà e condivisione in Terra Santa” è il titolo dell’incontro di quest’anno, che vedrà la partecipazione del Custode di Terra Santa, fra Francesco Patton. Dopo una riflessione introduttiva sul tema, curata da fra’ Juri Leoni, docente di patristica presso l’ateneo francescano, sarà la volta delle testimonianze di padre Ibrahim Alsabagh, da poco nominato parroco della comunità cattolica latina di Nazaret, ma per anni parroco di San Francesco ad Aleppo; di Vincenzo Bellomo, responsabile dei progetti di Pro Terra Sancta a Betlemme, che illustrerà la difficile situazione vissuta in questi anni di pandemia dagli abitanti, molti dei quali cristiani, della città dove Gesù è nato. Dopo la sua riflessione conclusiva, il padre Custode presiederà la messa per la Terra Santa alle 17.30, presso la vicina sede della Delegazione di Terra Santa.