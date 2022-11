Forze armate: Mattarella, “orgogliosi di chi ha saputo contribuire ad affermare le ragioni della vita contro violenze interne e conflitti internazionali”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Siamo orgogliosi delle donne e degli uomini, nostri concittadini in armi, che hanno saputo contribuire – in aree delicate e in situazioni spesso assai difficili – ad affermare le ragioni della vita contro violenze interne e conflitti internazionali. Hanno contribuito alla lotta contro le forme di guerra asimmetrica promosse dal terrorismo transnazionale”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale per la cerimonia di consegna delle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia.

Il Capo dello Stato ha elogiato “chi, con determinazione, sposa la causa del dialogo e della cooperazione, senza mai rinunziare alla pacata e salda difesa dei principi su cui si basa quell’ordinamento internazionale, ispirato alla eguaglianza tra Stati e popoli, che caratterizza l’Organizzazione delle Nazioni Unite”. E ha richiamato “le pagine che le nostre Forze Armate hanno scritto, nelle missioni a cui Governo e Parlamento le hanno chiamate”, circostanze che “ci parlano di spirito di sacrificio, di professionalità, di umanità”.