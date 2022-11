Papa Francesco: nomina Sabina Alkire membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

Il Papa ha nominato membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Sabina Alkire, direttore della Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), del Department of International Development, dell’Università di Oxford (Gran Bretagna).Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. La professoressa Alkire è nata nel 1969 a Göttingen (Germania). Ha conseguito il Dottorato in Economia presso la Social Sciences Division del Magdalen College dell’Università di Oxford (Gran Bretagna) nel 1999. È professore di Poverty and Human Development presso la medesima Università. Ha ricevuto diversi riconoscimenti e premi, tra cui il Royal Government of Bhutan Award. È autore di numerose pubblicazioni.