Cammino sinodale: Aosta, domani sera incontro su “I cantieri di Betania” con mons. Castellucci

Una serata per approfondire la seconda fase del cammino sinodale della Chiesa italiana. È quella dedicata a “I cantieri di Betania” che la diocesi di Aosta ha organizzato per la serata di domani, venerdì 4 novembre, dalle 20.45 presso il Cinéma Théâtre de la Ville. Sarà mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente della Cei, a presentare le linee guida per la prosecuzione del percorso sinodale, che quest’anno è chiamato all’ascolto delle realtà che si collocano ai margini della Chiesa.

La conferenza sarà trasmessa in diretta da Radio Proposta inBlu e potrà essere seguita in streaming sul sito web della stessa radio.