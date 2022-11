Bahrein: Impagliazzo (Comunità di Sant’Egidio), “leader religiosi indichino percorsi di cambiamento di fronte a crisi ambientale”

Il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo è intervenuto oggi al “Forum del Bahrein per il dialogo: Oriente e Occidente per la coesistenza umana”, che si concluderà domani con un discorso di Papa Francesco. “Di fronte al cambiamento climatico e alla crisi alimentare globale i leader religiosi dovrebbero essere più sensibili alle sfide che i popoli devono affrontare”, ha affermato Impagliazzo. Richiamando il cammino di dialogo e amicizia tra i credenti di diverse religioni dalla storica preghiera per la pace di Assisi nel 1986 al recente incontro “Il grido della pace” con Papa Francesco al Colosseo, il presidente della Comunità di Sant’Egidio ha osservato: “L’esempio e la parola dei leader religiosi devono essere chiari, coerenti e devono poter immaginare quei percorsi di cambiamento che ancora mancano nel nostro mondo e che spesso precedono, nella visione, le politiche dei governi”.