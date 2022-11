Papa in Bahrein: incontro autorità, “Cop 27 sia un passo in avanti per questione ambientale”

(Foto: Vatican Media/SIR)

“Quanti alberi vengono abbattuti, quanti ecosistemi devastati, quanti mari inquinati dall’insaziabile avidità dell’uomo, che poi gli si ritorce contro!”. Lo esclamato il Papa, che nella parte finale del suo primo discorso in Bahrein, pronunciato ad Awali e rivolto alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico, ha citato la questione ambientale, come ambito decisivo da affrontare per chi “detiene la responsabilità di servire il bene comune”. “Non stanchiamoci di adoperarci per questa drammatica urgenza, ponendo in essere scelte concrete e lungimiranti, intraprese pensando alle giovani generazioni, prima che sia troppo tardi e si comprometta il loro futuro!”, l’appello di Francesco: “La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27), che avrà luogo in Egitto tra pochi giorni, sia un passo in avanti in tal senso!”.