Ue-Italia: Meloni a Bruxelles. Metsola, “Roma ruolo centrale nell’Unione”. Poi incontri con Von der Leyen e Michel. Focus su guerra, energia, Pnrr, migrazioni

(Foto SIR/Parlamento europeo)

“L’Italia ha sempre avuto un ruolo centrale nell’Ue. Più che mai oggi, con l’invasione russa dell’Ucraina, i prezzi dell’energia alle stelle e l’inflazione in aumento, dobbiamo rimanere uniti. Siamo più forti se stiamo insieme”. Con queste parole, affidate ai social, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dato il benvenuto alla presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, nella sua prima giornata da premier a Bruxelles. Meloni ha pranzato con il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, nella residenza dell’ambasciatore Pietro Benassi. Poi l’incontro nel pomeriggio con Metsola. Alle 17.30 il trasferimento al Palazzo Berlaymont, sede della Commissione, dove è attesa dalla presidente Ursula von der Leyen. Ultimo incontro alle 19 al Palazzo Europa con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Guerra in Ucraina, energia, Pnrr, migrazioni, economia e Patto di stabilità alcuni dei temi in discussione.