Diocesi: Pesaro, Fano e Urbino, oggi presentazione del primo pellegrinaggio di metropolia in Terra Santa

Verrà presentato oggi nel salone dell’Episcopio dell’arcidiocesi di Pesaro (via Rossini 58 – ore 11.15) il primo pellegrinaggio della metropolia in Terra Santa guidato dai tre vescovi di Pesaro, Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola e Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Unico nel suo genere, il pellegrinaggio si svolgerà dal 10 al 17 agosto 2023.

Alla conferenza stampa interverranno mons. Sandro Salvucci, arcivescovo metropolita di Pesaro; mons. Giovanni Tani, arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado; don Marco Di Giorgio, biblista, parroco e assistente spirituale di Terra Santa, referente generale del progetto; Marina Venturin, responsabile organizzazione e coordinamento del progetto di metropolia e collaboratrice di LP Pilgrimages; Alberto Tosi, rappresentante dell’ Agenzia L.P. Pilgrimages di Nazareth che organizzerà tutti i servizi a partire dai voli e supporterà per l’esperienza in loco; Maria Grazia Falcone, direttore Ufficio stampa & Pr Ufficio nazionale israeliano del turismo; Roberto Mazzoli, giornalista, direttore del settimanale “il Nuovo Amico” e responsabile della comunicazione del progetto.

Nel corso della conferenza stampa verrà presentato anche un videomessaggio del custode di Terra Santa, padre Francesco Patton.