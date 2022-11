Portogallo: assemblea plenaria dei vescovi a Fatima per discutere di vocazione al sacerdozio, tutela dei minori e Gmg

Si riuniscono a Fatima dal 7 al 10 novembre prossimi, i vescovi del Portogallo per la loro assemblea plenaria. Secondo quanto anticipato da una nota del segretario generale Manuel Joaquim Gomes Barbosa, all’ordine del giorno c’è l’approvazione del documento “Il dono della vocazione sacerdotale. Ratio Nationalis Istitutionis Sacerdotalis”; il tema della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, con un aggiornamento sulla situazione attuale; la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023; uno scambio in vista della fase continentale del Sinodo 2021-2024, con la scelta dei partecipanti all’appuntamento europeo di febbraio a Praga. I lavori si apriranno nel pomeriggio di lunedì 7 e si concluderanno il 10 novembre. Dopo la fine della plenaria, il presidente della Conferenza episcopale, mons. José Ornelas Carvalho, vescovo di Leiria-Fátima, incontrerà i giornalisti per illustrare quanto emerso dai confronti.