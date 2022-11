“Questo suo pellegrinaggio nel cuore del Golfo Persico, in occasione del ‘Forum bahreinita per il dialogo’, rinnova a tutti gli uomini di buona volontà il suo forte incoraggiamento ad adoperarsi per la fratellanza umana, presidio della pace e di una più efficace tutela dei diritti della persona”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel telegramma di risposta inviato a Papa Francesco in occasione del viaggio apostolico in Bahrein.