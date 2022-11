Papa Francesco: arrivato in Bahrein, l’incontro con il re e il primo discorso

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco è arrivato in Bahrein, per il suo 39° viaggio apostolico internazionale che lo tratterrà nel Paesi insulare fino al 6 novembre. Al Suo arrivo alla Sakhir Air Base di Awali, la seconda città del Paese, a circa 30 chilometri dalla capitale Manama, il Papa è accolto dal Re del Bahrein, Sua Maestà Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, dal Principe ereditario e Primo Ministro, da altri tre figli del Re e da una nipote. Alcuni bambini in abito tradizionale spargono petali di rose mentre il Papa e i Reali attraversano la Guardia d’Onore, salutano le rispettive Delegazioni e raggiungono la Royal Hall dove si svolge un breve incontro privato. Al termine il Papa e i Reali del Bahrein salutano il Grande Imam di al-Azhar, Ahmad Muhammad Al-Tayyeb. Quindi il Santo Padre si trasferisce in auto al Sakhir Royal Palace per la visita di cortesia al Re del Bahrein.

Al suo arrivo Papa Francesco è accolto da Sua Maestà il Re, dal Principe ereditario e Primo Ministro, da altri tre figli e da una nipote. Quindi si recano insieme nella Sala Verde. All’incontro privato partecipano anche il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin; il sostituto della Segreteria di Stato, mons. Edgar Peña Parra; il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, mons. Paul Richard Gallagher; il nunzio apostolico, mons. Eugene Martin Ngent, e il segretario della Nunziatura Apostolica.Dopo la foto ufficiale e l’incontro privato, ha luogo lo scambio dei doni. Al termine i reali accompagnano il Papa nel cortile del Palazzo Reale per la cerimonia di benvenuto e l’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo Diplomatico, occasione del primo discorso di Francesco in Bahrein.