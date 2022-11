Papa in Bahrein: il telegramma al presidente Mattarella

“Nel momento in cui lascio Roma per recarmi nel Regno del Bahrein, pellegrino di pace e fraternità, per testimoniare l’importanza dell’incontro tra civiltà, religioni e culture, mi è caro rivolgere a lei, signor presidente, il mio deferente saluto, che accompagno con fervidi auspici per il benessere spirituale, civile e sociale del caro popolo italiano, cui invio volentieri la mia benedizione”. È quanto si legge nel telegramma inviato dal Papa, in volo verso il Bahrein, al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.