Papa in Bahrein: oggi pomeriggio il primo discorso. Il programma della prima giornata

A caratterizzare la prima giornata del Papa in Bahrein, meta del suo 39° viaggio apostolico internazionale, sarà il primo discorso che Francesco pronuncerà questo pomeriggio, alle 18.30 (le 16.30 ora di Roma) nel piccolo Regno formato da 33 isole, collocate tra la penisola del Qatar e le coste dell’Arabia Saudita. Quello di oggi, rivolto alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico, sarà il primo dei sette discorsi che costelleranno il viaggio apostolico: tutti in italiano, tranne l’omelia della messa, per la quale utilizzerà lo spagnolo. Il Papa, partito questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino, raggiungerà Awali alle 16.45 (14.45), orario dell’accoglienza ufficiale. Alle 17.30 (15.30) la visita di cortesia al Re del Bahrein, presso il “Sakhir Royal Palace”, seguita alle 18.10 (16.10) dalla cerimonia di benvenuto nel cortile del “Sakhir Royal Palace” e, alle 18.30 (16.30), dall’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, occasione del suo primo discorso. Sarà la prima volta che un papa visita il Barhrein, ma per Francesco non sarà la prima volta che raggiunge la penisola arabica: nel 2019, infatti, ha compiuto un viaggio già considerato storico negli Emirati Arabi, dove ha firmato con il Grande Iman di Al-Azhar il Documento sulla Fratellanza umana, che da allora il Santo Padre offre in dono a tutti i Capi di Stato che incontra e riceve in Vaticano, insieme agli altri volumi dei documenti del magistero papale e al Messaggio per la Giornata mondiale della pace.