Germania: Colonia, festa per i 125 anni della Caritas tedesca, la maggiore organizzazione assistenziale del Paese

Il prossimo 9 novembre l’Associazione Caritas tedesca celebrerà la sua storia ricca di eventi, con una cerimonia speciale presso il luogo di fondazione, a Colonia. Esattamente 125 anni prima, il 9 novembre 1897, un gruppo di cittadini socialmente impegnati si riunì nel “Fränkischer Hof”, molto vicino alla cattedrale di Colonia, e fondò l’“Associazione Caritas per la Germania cattolica” come risposta ai bisogni del tempo. Da qui, l’idea della carità organizzata sotto il simbolo della croce rossa di fuoco come marchio di fabbrica del movimento sociale dei cattolici: la croce della Caritas si è diffusa con potenza politica esplosiva in oltre 160 Paesi. Oggi l’Associazione Caritas, con quasi 700mila dipendenti a tempo pieno e diverse centinaia di migliaia di volontari, è la più grande organizzazione assistenziale in Germania. In occasione dell’anniversario, il ministero federale delle finanze emetterà un francobollo commemorativo con annullo speciale intitolato proprio “125 anni dell’Associazione Caritas tedesca”. Numerosi ospiti di spicco della politica, della Chiesa e della Caritas, con rappresentanze anche di altri Paesi, saranno presenti alla manifestazione. A seguire, la professoressa tedesco-danese Karin Bjerregaard Schlueter, scienziata, responsabile dello sviluppo strategico e dell’insegnamento digitale nel corso Leadership in Digital Innovation presso l’Università delle Arti di Berlino, terrà una lezione sulla storia, il presente e il futuro del marchio Caritas. Alla fine, con una marcia, i partecipanti giungeranno alla Tunisstraße, dove tutto ebbe inizio nel 1897.