Coronavirus Covid-19: Fiaso, curva dei ricoveri piatta, stabile anche nei minori

La curva dei ricoveri Covid è piatta. Il dato che emerge dall’ultima rilevazione effettuata negli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso è di sostanziale stabilità. Nel report settimanale del 2 novembre si registrano minime variazioni del numero dei pazienti ricoverati in ospedale, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, pari allo 0,4% in più. Si tratta di uno scostamento poco significativo di poche unità che evidenzia in questa fase la natura di una epidemia persistente ma di forme meno severe. Il piccolo aumento, precisa la Fiaso, “riguarda i pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari, mentre le terapie intensive, con una lieve diminuzione del numero di pazienti, restano a livelli bassi di occupazione”.

Attualmente il numero dei ricoverati per Covid, ovvero con sindromi respiratorie e polmonari, è pari al 43% del totale; i pazienti con Covid, invece, trovati incidentalmente positivi al tampone pre-ricovero ma in ospedale per curare altre patologie, sono la maggioranza e ammontano al 57%. Anche tra i pazienti minori di 18 anni, registrati nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di Pediatria degli ospedali aderenti alla rete sentinella Fiaso, si osserva una stabilità dei ricoveri. Ci sono piccole oscillazioni, ma il numero dei ricoverati è sempre molto limitato.