Nella serata di domani, venerdì 4 novembre, l’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte, presiederà una veglia di preghiera per la santificazione universale. L’appuntamento, con inizio alle 20.45 presso la parrocchia San Francesco Caracciolo in piazzale Tricalli a Chieti, è promosso dal Movimento Pro Sanctitate in collaborazione con il Centro diocesano vocazioni.