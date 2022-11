Papa in Bahrein: sul volo ai giornalisti, “oggi sono molto dolorante, non me la sento di fare il giro”

“Buongiorno! Grazie tante per la vostra compagnia e per il vostro lavoro. È un viaggio interessante, ci farà pensare e dare belle notizie”. È il saluto del Papa ai giornalisti, sull’aereo che questa mattina lo ha portato nel Regno del Bahrein per il suo 39° viaggio apostolico internazionale. “Vorrei salutarvi uno ad uno, ma il problema è che oggi sono molto dolorante e non me la sento di fare il giro”, ha proseguito Francesco, introdotto dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: “Ma sarebbe per me un piacere se il giro lo faceste voi e io vi saluto qui. Grazie!”.