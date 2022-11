Celam: la presidenza in visita alla Cei per parlare di Sinodo e interventi caritativi. Mons. Cabrejos: “Apprezziamo sostegno permanente alle nostre Chiese”

(Foto: Sir-Celam)

La presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano, che in questi giorni si trova a Roma (con una breve visita ad Assisi il 1° novembre) ha incontrato stamattina i vertici della Conferenza episcopale italiana. C’è stata l’opportunità di un amichevole saluto con il presidente, il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, e di un colloquio cui hanno preso parte il segretario generale, mons. Giuseppe Baturi e don Leonardo Di Mauro, responsabile degli interventi caritativi Cei nel Terzo mondo. Per il Celam erano presenti: il presidente, mons. Miguel Cabrejos, arcivescovo di Trujillo (Perù); mons. Jorge Lozano, arcivescovo di San Juan de Cuyo (Argentina), segretario generale; il card. Odilo Scherer, arcivescovo di San Paolo (Brasile), primo vice presidente; il card. Leopoldo Brenes, arcivescovo di Managua (Nicaragua), secondo vicepresidente; mons. Rogelio Cabrera, arcivescovo di Monterrey (Messico), presidente degli Affari economici. Hanno partecipato, inoltre, padre Pedro Brassesco, vicesegretario generale; padre Adolfo Vera, architetto responsabile del progetto della nuova sede Celam; Óscar Elizalde Prada, direttore del Centro comunicazioni del Celam. Tre i temi principalmente affrontati durante l’incontro: l’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e Caraibi, tenuta lo scorso anno, nella prospettiva del Sinodo sulla Sinodalità; una condivisione sulla nuova sede del Celam, inaugurata di recente a Bogotá, costruita grazie anche al sostegno della Cei; alcune prospettive sull’incarico che il Papa ha affidato al Celam in relazione al fondo “Populorum progressio” (costituito contestualmente alla chiusura dell’omonima Fondazione), per finanziare progetti di evangelizzazione in America Latina legati alle popolazioni indigene, afrodiscendenti e contadine.

Afferma don Di Mauro: “Abbiamo appena vissuto un bel momento di incontro, con il segretario generale, mons. Giuseppe Baturi, e la presidenza del Celam, che in questi giorni ha incontrato Papa Francesco e ha visitato vari dicasteri vaticani, tra cui quello dello Sviluppo umano integrale. È stato un bel momento di scambio, per continuare a collaborare sui progetti e sugli aiuti che la Chiesa italiana può continuare a dare all’America Latina, ora anche attraverso il Celam”.

“L’incontro con il card. Matteo Zuppi, Mons. Giuseppe Baturi e Don Leonardo Di Mauro è stato molto positivo, sotto ogni punto di vista; Abbiamo potuto parlare del processo sinodale che stiamo portando avanti in America Latina, in particolare in relazione alla Prima Assemblea ecclesiale del nostro continente”, commenta il presidente del Celam, mons. Miguel Cabrejos, “e abbiamo parlato anche di iniziative di collaborazione che auspichiamo di continuare a consolidarsi con la Cei, della quale apprezziamo il sostegno permanente alla Chiesa latinoamericana e caraibica”.

Commenta il segretario generale del Celam, mons. Jorge Lozano: “Abbiamo condiviso alcune preoccupazioni, sulla missione, l’evangelizzazione, il Sinodo. Abbiamo condiviso il testo, tradotto in italiano, che riporta documento in sei lingue che contiene tutte le proposte pastorali e le linee di azione emerse dalla prima Assemblea ecclesiale dell’America Latina e Caraibi”.