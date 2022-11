Ue-Balcani: un miliardo di euro per la transizione energetica

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, annuncia un pacchetto di sostegno per l’energia di 1 miliardo di euro per i Balcani occidentali e accoglie con favore i nuovi accordi per rafforzare il Mercato regionale comune. L’annuncio è stato fatto durante il vertice sui Balcani occidentali nell’ambito del Processo di Berlino. Lo comunica in una nota la Commissione europea. “L’Ue continua a sostenere i Balcani occidentali, sia nei momenti positivi che in quelli difficili. Durante la pandemia di Covid-19 abbiamo mobilitato un pacchetto senza precedenti di 3,3 miliardi di euro per la regione e oggi stiamo mettendo a punto un pacchetto di sostegno all’energia di 1 miliardo di euro per proteggere i gruppi più vulnerabili e stimolare i tanto necessari investimenti nella diversificazione energetica. Stiamo investendo nel tessuto economico della regione per avanzare nella transizione verso l’energia pulita e uscire più verdi, più forti e più sostenibili dalla crisi attuale”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha partecipato, insieme all’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, al vertice.