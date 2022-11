Diocesi: Bolzano, prima seduta del Consiglio presbiterale per la nuova giunta

Nella diocesi di Bolzano-Bressanone 213 tra sacerdoti diocesani e religiosi sono attualmente impegnati nell’attività pastorale: 31 di loro formano il Consiglio presbiterale, il più importante organo consultivo del vescovo. Il Consiglio presbiterale sostiene il vescovo nel governo della diocesi, principalmente nelle questioni riferite alla vita e al servizio dei sacerdoti. A presiedere il Consiglio presbiterale è il vescovo diocesano. Di recente, nella riunione costitutiva del periodo di lavoro 2022-2027 svoltasi a Bolzano, il Consiglio presbiterale ha eletto il moderatore e la giunta esecutiva. Come già negli ultimi cinque anni, il decano di Bolzano Mario Gretter sarà il moderatore del Consiglio presbiterale anche nel prossimo quinquennio. Il cancelliere della diocesi Fabian Tirler è stato eletto suo vice. Il moderatore presiede le riunioni del Consiglio presbiterale e guida la giunta esecutiva, che nel prossimo quinquennio oltre a Gretter e Tirler comprende anche Christoph Wiesler, Toni Fiung, Christoph Schweigl, Josef Augsten e Konrad Gasser.

Nella prima riunione del nuovo mandato il Consiglio presbiterale ha anche definito i principali ambiti di lavoro. Tra le altre, l’organismo vuole affrontare le tematiche del ruolo del sacerdote nel mondo di oggi, della collaborazione con i diaconi permanenti, del sostegno ai sacerdoti anziani e di come adeguare la formazione sacerdotale ai cambiamenti nella società e alle nuove condizioni in cui il clero si trova ad operare.