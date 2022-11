Ambiente: Uisg, questo pomeriggio presentazione a Roma della dichiarazione di impegno contro il cambiamento climatico e per la biodiversità

Viene presentata questo pomeriggio a Roma la dichiarazione dell’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg) in vista dei vertici Onu Cop27 e Cop15, sul clima e sulla biodiversità. “Sorelle per l’ambiente: integrare le voci dai margini” il titolo del documento in cui verranno incluse le storie di impegno delle consacrate per la tutela della casa comune. Appuntamento alle alle 16 nella sede della Uisg a Lungotevere Tor di Nona 7.

Il lancio della dichiarazione, spiega un comunicato, “vuole dar vita ad una piattaforma dove delineare i principi e gli orientamenti per un futuro più sostenibile, basandosi sugli insegnamenti che le suore hanno acquisito attraverso il loro impegno notevole con le comunità più vulnerabili. Basato sull’esperienza

della campagna Seminare Speranza per il Pianeta, il documento sarà pilastro dell’advocacy ambientale della Uisg, promuovendo un’azione decentrata e diversificata attraverso il coinvolgimento di gruppi religiosi e laici, uomini e donne, giovani e anziani, agenzie governative ed enti intergovernativi, organizzazioni internazionali e società private”.

All’incontro prenderanno parte fra le altre suor Patricia Murray, segretaria esecutiva Uisg; suor Mary John Kudiyiruppil, vice-segretaria esecutiva Uisg; suor Sheila Kinsey, coordinatrice di Seminando Speranza per il Pianeta; Chiara Porro, ambasciatrice dell’Australia presso la Santa Sede; Maria Dolores Sanchez Galera, coordinatrice dell’unità di ricerca e riflessione del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale; suor Jean Quinn, direttrice esecutiva di Unanima International, che parteciperà in presenza al Cop27 dove porterà la voce delle oltre 1.900 superiore generali e di 600mila suore di tutto il mondo.

Il lancio della dichiarazione sarà disponibile online in diretta in quattro lingue (inglese, italiano, spagnolo, francese) attraverso https://www.uisg.org/it/youtube-channels. Sarà possibile contribuire al dibattito usando l’hashtag ufficiale #Sisters4Environment.