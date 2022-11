Crisi nel mondo: Roma, al via il congresso umanitario “Disordine globale crescente” per i 30 anni di Intersos

Oggi, giovedì 3, e domani, venerdì 4 novembre, il Museo MAXXI ospiterà, in occasione dei trent’anni di Intersos, il congresso umanitario “Disordine globale crescente”, due giorni di confronto con esperti internazionali sulle molte crisi in atto nel mondo e su come affrontare le sfide del futuro di fronte a una continua crescita dei bisogni umanitari.

L’obiettivo del congresso umanitario, spiega una nota, “è quello di rafforzare la consapevolezza del pubblico italiano sulle questioni umanitarie, promuovendo un dibattito significativo e indicando punti di analisi condivisa e soluzioni”.

Insieme a stakeholder istituzionali e privati, rappresentanti delle Nazioni Unite e di altre ong, università, centri di ricerca e giornalisti impegnati nel settore umanitario, “il congresso analizzerà le implicazioni etiche e i dilemmi legati ad alcune delle più gravi dei nostri giorni, dal Sahel all’Afghanistan, e si focalizzerà su diversi aspetti dell’azione umanitaria (dall’impatto dei conflitti sui civili, alla capacità di rispondere a bisogni immateriali, legati alla protezione dell’individuo e dei gruppi, in contesti di emergenza)”.

Numerosi gli interventi di esperti del settore, tra cui Dominic Crowley, presidente di “Voice”, network europeo di ong umanitarie; Ignacio Packer, direttore esecutivo Icva; Isabelle Moussard Carlsen, capo ufficio Un Ocha Afghanistan; Chiara Cardoletti, rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino Unhcr.