Ucraina: russi colpiscono le reti elettriche. A Vyshgorod (Kiev), è possibile ricaricare pc e smartphone in cattedrale

(Foto Ugcc)

Dopo ripetuti attacchi dei russi alle infrastrutture di rete elettrica in Ucraina, le persone nelle città e nei villaggi sono rimaste senza elettricità. Così hanno perso l’opportunità di studiare e lavorare a distanza. Da qui – secondo quanto si legge sul sito delle news della Chiesa greco-cattolica ucraina – nasce l’iniziativa della “Cattedrale della Vergine” di Vyshgorod, cittadina situata nell’oblast di Kiev, dove il parroco ha messo a disposizione degli abitanti colonnine per ricarica dei dispositivi elettronici. “In questo momento cosi difficile – spiega il parroco – è particolarmente necessario unirci attorno alle buone iniziative che vengono prese dalle comunità e dalla Chiesa. Solo così, insieme, saremo in grado di portare alla vittoria e alla pace il nostro popolo. Non ci vuole molto per questo. Basta capire quali sono i bisogni delle persone e rispondere di conseguenza. È nata così l’idea di posizionare una colonnina per la ricarica dei dispositivi elettronici vicino alla nostra chiesa. Oggi molte persone hanno perso la luce nelle loro case e la possibilità di lavorare, studiare o comunicare a distanza. Per far fronte a queste sfide, abbiamo fornito l’accesso alla rete elettrica e, grazie a questa, qualcuno potrà continuare a lavorare e studiare”, ha sottolineato il sacerdote.