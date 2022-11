Verso il Sinodo: dal 6 dicembre quatto video per raccontare il contributo dei fedeli con disabilità

In occasione del Sinodo sulla sinodalità, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e la Segreteria generale del Sinodo hanno coinvolto alcune decine di persone con disabilità dai cinque continenti in una speciale sessione di ascolto, per rispondere all’invito che Papa Francesco rivolge nell’enciclica Fratelli tutti: “Bisogna avere il coraggio di dare voce a quanti sono discriminati per la condizione di disabilità”. A partire dalle domande sinodali “Che cosa sta chiedendo lo Spirito alla Chiesa? Quali cammini si aprono per la Chiesa e per i fedeli con disabilità?” – si legge in una nota – i partecipanti hanno elaborato una sintesi che è stata consegnata alla Segreteria generale del Sinodo e a Papa Francesco. Per raccontare la sessione di ascolto e l’incontro con il Papa, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita presenta 4 video in cui alcuni dei partecipanti offrono i loro volti, la loro voce e – soprattutto – il loro contributo peculiare alla riflessione del Sinodo. “La Chiesa – commenta il card. Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita – per essere realmente sinodale deve ascoltare la voce di tutti, nessuno escluso. Ringrazio la Segreteria generale del Sinodo che, fin dall’inizio, ha sostenuto la nostra iniziativa: è grazie a questa collaborazione che il contributo dei fedeli con disabilità potrà arrivare ai padri sinodali”. Dal canto suo il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo, dichiara: “La conversione sinodale della Chiesa passa anche attraverso la conversione della curia romana in chiave sinodale. L’esperienza vissuta con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ne è una felice testimonianza e apre a nuovi orizzonti e spazi di collaborazione per mostrare che la Chiesa è davvero una casa per tutti. Il trailer di #TheChurchIsOurHome è disponibile già da oggi sui canali social e YouTube di Vatican News, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e della Segreteria generale del Sinodo. Il primo video sarà pubblicato il 6 dicembre in occasione di una Riunione degli incaricati della pastorale delle persone con disabilità di alcune conferenze episcopali. I video saranno pubblicati in queste date: 6 dicembre 2022 su “Corresponsabilità”; 15 dicembre 2022 su “Alzati e cammina!”; 12 gennaio 2023 su “Un magistero di fragilità”; 26 gennaio 2023 su “Un processo meraviglioso”.