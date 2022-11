Libri: Pesaro, giovedì 1° dicembre si presenta “Passiamo all’altra riva” scritto da don Benito Giorgetta con prefazione di Papa Francesco e postfazione di don Luigi Ciotti

Si presenta a Pesaro il libro “Passiamo all’altra riva” (Youcanprint 2022) scritto da don Benito Giorgetta con prefazione di Papa Francesco e postfazione di don Luigi Ciotti. La presentazione si terrà nella sala del Consiglio comunale di Pesaro in piazza del Popolo n. 1, giovedì 1° dicembre, alle ore 21. L’iniziativa promossa dal settimanale “Il Nuovo Amico” delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino in collaborazione con don Marco Di Giorgio, ha il patrocinio del Comune di Pesaro e della presidenza del Consiglio comunale e si svolge in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino, il Quartiere 1–Centro storico e l’Azione Cattolica di Pesaro. “Nel libro – spiega don Marco Di Giorgio – si tocca anche la vicenda di Pesaro che nel Natale del 2018 vide l’omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Bruzzese. Un avvenimento che la città ha il dovere di non dimenticare”. Il dibattimento per uno dei presunti mandanti dell’omicidio si aprirà il prossimo 14 dicembre, davanti alla Corte di Assise di Pesaro.

Nel libro l’autore dialoga con il collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura, un tempo elemento di spicco della ‘ndrangheta. Il volume cerca di entrare, con discrezione, nel terreno “accidentato” di chi ha praticato la violenza producendo morte e divisioni, avendo fatto della logica mafiosa il suo stile di vita. “Le risposte/testimonianza di Luigi Bonaventura, suscitate dalle domande di don Benito Giorgetta – scrive Papa Francesco –, sono nel contempo una ricca esposizione della vita tormentata di una persona che, indottrinata e imbevuta di mafia, ha agito malavitosamente, ma sono anche uno spiraglio di luce e vita nuova, perché, abbandonata la vita e la logica del sopruso, Luigi si è aperto ad una visione nuova e diversa”.

Alla presentazione oltre all’autore saranno presenti Nicola Morra, presidente uscente della Commissione parlamentare sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, ed Enrichetta Vilella, responsabile dell’area pedagogica della casa circondariale di Pesaro. La serata, ad ingresso libero, sarà moderata da Luca Storoni e si aprirà con i saluti di Luca Pandolfi, assessore alla Solidarietà del Comune di Pesaro; Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale di Pesaro, e Giuseppe Paolini, presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.