Vangelo: Lev, a Padova, Roma e Firenze tre dialoghi sulle parabole tra tra personalità di Chiesa e altrettante scrittrici

Tre dialoghi tra personalità di Chiesa e altrettante scrittrici. Libreria Editrice Vaticana ha organizzato tre eventi pubblici in altrettante città italiane intorno ai temi del libro “La Parola e i racconti. 16 scrittrici leggono le parabole dei Vangeli”, da poco edito da Lev. Padova, Roma e Firenze i teatri di questi dialoghi di alto profiloramina, mentre altri eventi in altre città italiane – su sollecitazione di librerie, centri e istituzioni culturali – sono in via di programmazione.

“Questo testimonia come l’idea di Donne Chiesa Mondo, l’inserto femminile de L’Osservatore Romano, di far rileggere le parabole evangeliche a scrittrici di oggi in forma narrativa, e raccogliere questi testi in un unico volume, sia stata un’intuizione molto feconda e ricca di possibilità”, annota Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale Lev. Giovedì 1° dicembre alle 21 a Padova (Sala Studio Teologico, piazza del Santo 11) il focus sarà su “Ascoltare, o appassionarsi alla storia dell’altro”, prendendo spunto dal racconto “Piccole luci a Parma”, ispirato alla parabola delle dieci vergini e composto dalla scrittrice Emanuela Canepa, che dialogherà con fra Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo. Lunedì 5 dicembre alle 18 a Roma (Palazzo Altieri, piazza del Gesù 49) sarà la volta di un confronto tra padre Antonio Spadaro, gesuita, direttore de La Civiltà Cattolica, e Nadia Terranova, scrittrice, sul tema “Perdersi, ritrovarsi, essere ritrovati”, che riprende il titolo del racconto della narratrice messinese “E ti vengo a cercare”, ispirata dal brano di Luca sulla pecorella smarrita.

Giovedì 15 dicembre alle 21 a Firenze all’abbazia di San Miniato al Monte (via delle Porte Sante 34) un nuovo confronto tra il padre abate Bernardo Gianni e Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice, sul tema “Nessuno sia lasciato indietro”, con riferimento alla parabola della moneta perduta che ha dato origine al racconto “Matilde e la dramma” di Armeni.