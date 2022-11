Sanità: Emergency, all’Auditorium di Roma la mostra “Scandalosamente bello” sul centro di chirurgia pediatrica in Uganda

Sarà aperta fino all’8 gennaio 2023, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, la mostra “Scandalosamente bello. Il Centro di chirurgia pediatrica di Emergency in Uganda”. L’esposizione racconta l’ideazione, la costruzione e le attività dell’ospedale di Entebbe progettato dall’architetto Renzo Piano. Immagini e materiale d’archivio ripercorrono le testimonianze di chi ha lavorato alla nascita del centro chirurgico e fanno conoscere le storie di chi opera tutti i giorni nell’ospedale dell’associazione, dal personale medico ai piccoli pazienti curati. L’inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 30 novembre alle ore 19.00. “Scandalosamente bello”, da cui il titolo della mostra, è come Gino Strada desiderava fosse il centro e come lo aveva chiesto a Renzo Piano. Il Centro di chirurgia pediatrica è infatti un bellissimo ospedale immerso nella natura sulla sponda del Lago Vittoria, a 1.200 metri di altitudine, realizzato con materiali e tecniche sostenibili. Le fotografie della struttura e dei suoi pazienti si alternano alle frasi del chirurgo Strada e dell’architetto Piano. L’obiettivo principale del Centro è fornire cure chirurgiche pediatriche gratuite e di qualità in un Paese in cui circa metà della popolazione ha meno di quindici anni e dove, secondo Unicef, la mortalità infantile sotto i cinque anni è stata di 43 morti su 1.000 nati nel 2020. Nel Centro, che dispone di 3 sale operatorie e 72 posti letto, è inoltre formato personale locale. Oggi nella struttura lavorano 363 nazionali (152 sanitari e 211 non sanitari) e 33 internazionali. Da quando il Centro di chirurgia pediatrica ha aperto nel 2021 alla fine di ottobre 2022, sono stati visitati 4.728 pazienti e ne sono stati operati 1.635. La mostra presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Il sabato, la domenica e i giorni festivi sarà invece accessibile dalle ore 11.00 alle ore 21.00.