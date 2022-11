Conferenza episcopale calabra: Commissione per l’ecumenismo, un percorso di ascolto e formazione dei delegati

“In ascolto dei delegati” è il titolo degli incontri mensili, organizzati da mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro degli Italo-Albanesi, referente per l’ecumenismo della Conferenza episcopale calabra, “per promuovere una maggiore dinamica dell’ascolto sinodale e una formazione continua per tutti i delegati della Calabria”. Si è partiti ad ottobre – si legge in un comunicato diffuso questa mattina dall’eparchia di Lungro – con un incontro dedicato a “Dialogo ecumenico e dialogo interreligioso. Una differenza notevole”. A novembre invece si è parlato di “Concilio Vaticano II, punto di partenza del cammino ecumenico ufficiale della Chiesa cattolica”, in cui il vescovo ha portato all’attenzione dei delegati questioni quali l’ascolto e l’evangelizzazione continua, esortandoli a continuare a camminare insieme, “non a parole, ma concretamente, con la consapevolezza che a noi non resta che fare come il seminatore della parabola, seminare con pazienza, perseveranza, speranza e ottimismo, lasciando spazio al Signore piuttosto che al nostro confidare in noi stessi, nella nostra bravura e nelle nostre strategie”. Negli incontri successivi programmati si parlerà di “Ecumenismo spirituale e preghiera per l’unità (gennaio 2023)”, “Papa Francesco: 2013-2023 – Camminare insieme, pregare insieme e lavorare insieme” (febbraio 2023); “Nel segno della fratellanza universale” (aprile 2023).