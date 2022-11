Persone con disabilità: il 3 dicembre al Pantheon di Roma i campioni paralimpici ritratti dal vivo in fumetto

(foto Cip)

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il 3 dicembre dalle ore 13 alle ore 17 al Pantheon di Roma, è in programma l’evento “In punta di matita: La disabilità negli occhi di chi guarda”, che vedrà i campioni paralimpici italiani presenziare la realizzazione dal vivo dei fumetti che li vedono protagonisti. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività sottoscritte nell’accordo di valorizzazione tra la direzione Musei statali della città di Roma, la Scuola romana dei fumetti ed il Comitato italiano paralimpico. “Siamo felici di poter dare il nostro contributo a un progetto che ha il merito di promuovere la valorizzazione dell’arte e dei beni culturali attraverso i protagonisti dello sport paralimpico con il fine di promuovere i diritti delle persone con disabilità e un’idea di bellezza in grado di esaltare le differenze come una ricchezza”. Sono queste le parole di Luca Pancalli, presidente del Cip, riportate sul sito dove aggiunge: “Questa iniziativa si inserisce a pieno titolo nel percorso intrapreso dal Comitato italiano paralimpico volto a diffondere, attraverso lo sport, una cultura dell’inclusione e, quindi, una diversa percezione della disabilità. Ci auguriamo che possa essere il primo passo di questa stimolante collaborazione istituzionale nata da una profonda condivisione di valori e di intenti”.