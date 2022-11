Mons. Augusto Lauro, vescovo emerito di San Marco Argentano-Scalea, oggi, 29 novembre, compie 99 anni e una delegazione della diocesi, facendosi interprete della vicinanza spirituale affettuosa dei confratelli calabresi, si recherà a casa sua. Mons. Lauro, in questi ultimi anni, vive con la sorella e la nipote a Cosenza in Via Don Silvestro Marano, nei pressi della parrocchia di Sant’ Aniello.