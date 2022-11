Lavoro: Oil, il 2 dicembre a Roma presentazione del Rapporto “L’impatto dell’inflazione e del Covid-19 sui salari e sul potere d’acquisto”

Verrà presentato venerdì 2 dicembre, a Roma, il Rapporto mondiale “L’impatto dell’inflazione e del Covid-19 sui salari e sul potere d’acquisto” dell’Organizzazione internazionale del lavoro, agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Durante la conferenza stampa, in programma dalle 12 presso la sede dell’Ufficio Oil per l’Italia e San Marino in via Panisperna 28, “verrà presentato – si legge in una nota – un approfondimento sugli andamenti dei salari e della produttività e gli impatti dell’inflazione e delle crisi in atto sul potere d’acquisto dei lavoratori e sulla sostenibilità delle imprese”. Il Rapporto verrà presentato da Gianni Rosas, direttore dell’Ufficio Oil per l’Italia e San Marino, e da Giulia De Lazzari, specialista sulle politiche salariali del Dipartimento dell’Oil sulle condizioni di lavoro e l’uguaglianza.