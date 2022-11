Niger: militari italiani della missione Misin donano tende da campo alla Protezione civile per le emergenze pioggia

(foto Ministero della Difesa)

I militari del contingente italiano impiegato nella missione Misin-Missione italiana di supporto in Niger, negli scorsi giorni hanno donato delle tende da campo alle autorità locali, in modo tale da poter essere impiegate dalla Protezione civile nigerina in supporto della popolazione durante il periodo delle piogge che, in modo frequente, causa violente esondazioni del fiume Niger, costringendo le famiglie che vivono lungo gli argini del fiume, a trovare ripari di fortuna che spesso versano in pessime condizioni igienico-sanitarie. “Tutte le attività promosse dalla Misin sono svolte in collaborazione con le istituzioni nigerine e continueranno a crescere nel futuro, con la ferma volontà dei militari italiani di supportare la popolazione locale con concreti benefici, consolidando così il rapporto di profonda amicizia che lega l’Italia al Niger”. Sono queste le parole del generale Liberato Amadio, comandante Misin, riportate sul sito del ministero della Difesa, dove si racconta la cerimonia di consegna alla quale hanno preso parte Maria Djibrilou Bintou, sottosegretario generale del ministro dell’Azione umanitaria e della gestione dei disastri, assieme ad altre autorità locali. La donazione, mirata al primo soccorso umanitario, è stata sovvenzionata dal governo italiano e rientra nelle attività di Cimic-Cooperazione civile-militare, dalle quali scaturiscono molteplici progetti a beneficio della popolazione locale, gestiti nel dettaglio dagli operatori Cimic del Multinational Cimic Group di Motta di Livenza.