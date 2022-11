Terra Santa: Gerusalemme, anche un gruppo di pellegrini ucraini al santuario dell’Ascensione

(Foto: Sir)

Ci sono anche pellegrini ucraini in preghiera al santuario dell’Ascensione, a Gerusalemme. Sono sfollati che vengono da Kiev, Leopoli, Mykolaïv, Zaporizhzhia, e hanno trovato accoglienza in Italia. Sono qui da una settimana e pregano per la salvezza del loro Paese. Chiedono giustizia perché la pace dovrà essere giusta. Pregano per i loro cari rimasti in patria. “Siamo preoccupati”, dicono, “perché stanno per arrivare forti attacchi russi”.

Il gruppo pellegrini è costituito da 100 persone. Tutte donne e qualche bambino. Quando escono dalla cappella del Ascensione hanno gli occhi pieni di lacrime.