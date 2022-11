Emarginazione fisica e psichica: Fondazione Di Liegro, giovedì 1° dicembre un convegno e consegna del Premio per il giornalismo e la ricerca

Giovedì 1° dicembre, alle 15.30, alla Pontificia Università Gregoriana, la Fondazione internazionale Don Luigi Di Liegro, in occasione del convegno “Dalla pandemia alla guerra: emarginazione fisica ed emotiva. L’impatto sul territorio raccontato dai media”, consegnerà il “Premio per il giornalismo e la ricerca sociale” allo scrittore Daniele Mencarelli e al regista di Netflix Francesco Bruni per il libro e la serie tv “Tutto chiede salvezza”, al caporedattore Tgr Lazio Roberta Serdoz, al reporter del Tg2 Giammarco Sicuro, al presidente del Siep Fabrizio Starace.

Alla giornata dedicata ai disturbi mentali e fisici saranno presenti Alessandro Vento dell’Osservatorio sulle dipendenze e sui disturbi psichici sottosoglia, che farà un intervento dal titolo “Fattori di rischio di psicopatologia. Disturbi della regolazione emotiva e sociale”; Tiziana Sallusti, dirigente scolastico del liceo statale Mamiani di Roma, che parlerà dei disturbi e delle reazioni comportamentali giovanili; Alberto Ceriani, coordinatore dell’Osservatorio autonomie e territori del Dipartimento Scienze politiche dell’Università di Pavia, che spiegherà le “reti di comunicazione parallele”, e l’avvocato Pierluigi Mazzella, rappresentante italiano del Comitato Media e Società dell’informazione del Consiglio d’Europa, che spiegherà l’infodemia durante l’emergenza Covid, allargando le riflessioni al contesto europeo.

Con il contributo della Regione Lazio, l’evento è realizzato in collaborazione dell’Università Gregoriana, di Anci Lazio, Fondazione Banca di Credito cooperativo di Roma, assessorato alla Cultura di Roma e dall’Hotel Abruzzi. All’incontro parteciperanno il rettore della Pontificia Università Gregoriana, p. Mark Andrew Lewis, l’assessore alla Cultura del Comune di Roma Miguel Gotor, l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria del Comune di Roma Alessio D’Amato, il presidente della Commissione Sanità regionale Lazio Rodolfo Lena, il consigliere delegato Comunicazione e Programmazione europea dell’Anci Lazio, Manuel Magliocchetti.