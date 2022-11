Teologia e social: Pftim sez. San Tommaso, domani un incontro degli studenti con don Alberto Ravagnani

Domani, mercoledì 30 novembre, a partire dalle ore 15, in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (Pftim) di Napoli, avrà luogo un incontro del tutto inedito tra gli studenti del biennio di specializzazione in teologia pastorale fondamentale e il celebre prete influencer don Alberto Ravagnani, vera e propria star del web con centinaia di migliaia di followers su Instagram, Youtube e Tik Tok.

L’incontro-studio è stato pensato e proposto da Giuseppe Merola, titolare dell’insegnamento dinamiche di gruppo e della socializzazione religiosa dell’offerta formativa del Biennio di specializzazione in teologia pastorale (indirizzo di teologia pastorale fondamentale). In forma laboratoriale, gli studenti saranno provocati su alcune chance che provengono dal web, ma saranno anche sottolineati gli eventuali limiti e pericoli. La realtà virtuale è senza dubbio un “luogo” che abitiamo e attraversiamo tutti i giorni per numerosissime ore all’anno. Anche la teologia, attraverso diverse sperimentazioni, ha trovato la sua collocazione e propone specifici approcci culturali e interculturali per la comunicazione della fede.

“La nostra sezione – ha affermato don Francesco Asti, decano della Facoltà – è in prima linea nelle sperimentazioni in molti ambiti del sapere teologico e delle attività umane. Tra queste una speciale attenzione va riservata certamente ai nuovi mezzi di comunicazione di massa. Quale modo migliore di farlo se non partendo dal confronto con chi ha fatto di questi canali un ambone che raggiunge un numero prima d’ora inimmaginabile di fedeli?”.

Dopo i saluti del decano e del direttore del biennio di specializzazione in teologia pastorale, Carmine Matarazzo, prenderà la parola don Alberto Ravagnani, entrando in dialogo con gli studenti e raccontando come nei primi mesi di pandemia abbia deciso di utilizzare i social per parlare alla gente, diventando in breve tempo “Don Rava”, il sacerdote più amato dai giovani.

“Per sua stessa natura – ha commentato Matarazzo – la teologia pastorale non può ignorare i segni dei tempi, anzi deve avere il coraggio di interrogarli e farsi interrogare dagli stessi. Una Chiesa in uscita, come ama dire Papa Francesco, è chiamata ad andare incontro ai propri figli, abitando ogni frontiera”.

L’incontro è aperto a tutti e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale – Sez. San Tommaso.