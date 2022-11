Diocesi: Padova, stasera al Centro universitario per i “Martedì culturali” l’incontro “C’è davvero cibo per chiunque?”

Secondo appuntamento oggi, martedì 29 novembre, con i “Martedì culturali” del Centro universitario di Padova, dedicati quest’anno al tema “Chiunque”. L’incontro, nella sede del Centro universitario di Padova, in via Zabarella 82, inizierà alle ore 18.30 e sarà proposto anche on line sul canale YouTube del Centro universitario.

Argomento di questo secondo incontro è “C’è davvero cibo per chiunque?”. Ne parlerà Angela Galasso, presidente di AiCare, Agenzia italiana per la campagna e l’agricoltura responsabile ed etica.

I “Martedì culturali” edizione 2022/23 hanno anche un sottotitolo “#tuesday for future”, nell’intento di rivolgersi anche ai giovan e invitare tutti a vivere la fraternità come stile per il futuro, per il futuro dell’umanità, proponendo testimonianze ed esperienze.

In questa occasione ci sarà la testimonianza offerta dalla realtà delle Cucine economiche popolari di Padova, accompagnata dalla testimonianza delle Cucine economiche popolari.