Diocesi: Cremona, il 1° dicembre mons. Napolioni presiede una messa per i vescovi defunti nel 50° della morte di mons. Bolognini

Nel pomeriggio di giovedì 1° dicembre il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, presiederà in cattedrale una messa in suffragio dei vescovi cremonesi defunti. “La celebrazione – spiega la diocesi in una nota –, solitamente celebrata il 3 novembre, quest’anno è stata spostata alla vigilia di un significativo anniversario: il 50° della morte del vescovo Danio Bolognini”.

La messa, con inizio alle 18 nella cripta del duomo, sarà concelebrata dal vescovo emerito, mons. Dante Lafranconi, e dai canonici del Capitolo della cattedrale

Originario di Amola di San Giovanni in Persiceto, dove nacque il 27 ottobre 1901, Bolognini il 18 giugno 1946 fu nominato vescovo ausiliare di Bologna, titolare di Sidone, ricevendo l’ordinazione episcopale il 29 giugno dello stesso anno. Nel 1952 gli fu affidata la guida della diocesi di Cremona, di cui fu pastore fino alla morte, avvenuta a Cremona il 2 dicembre 1972. “Proprio negli anni di episcopato cremonese – ricorda la diocesi – partecipò ai lavori del Concilio ecumenico Vaticano II durante il quale chiese ed ottenne l’approvazione della Sede Apostolica per elevare Nostra Signora di Caravaggio a compatrona della diocesi unitamente a sant’Omobono”.