Diocesi: Ragusa, uno spettacolo e mostra fotografica per rendere i giovani protagonisti

(foto diocesi Ragusa)

È in programma per il primo dicembre, alle ore 20, nella chiesa di San Pier Giuliano Eymard a Ragusa, lo spettacolo teatrale “La Bella e la Bestia” che vedrà in scena oltre 25 persone, di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, e che sarà la prima della tournée che proseguirà poi il 3 dicembre a Caltanissetta, il 5 dicembre ad Agrigento, il 17 dicembre ed in ultima data a Savona. Da spettatori, fin troppo spesso passivi, a protagonisti del cambiamento, attraverso la bellezza, questo è l’obiettivo del progetto “Ri-Belli” che, in collaborazione con Spazio Young di Caritas Italiana, promuove questa iniziativa ed anche la mostra fotografica realizzata con gli scatti dei partecipanti al laboratorio fotografico “Ri-Belli per Stupire”, che ha visto il coinvolgimento di oltre 20 ragazzi di età compresa fra i 9 e i 18 anni. L’inaugurazione della mostra è fissato per il 2 dicembre alle ore 18, nella Biblioteca diocesana di via Roma. “La diocesi di Ragusa, attraverso la Caritas, tiene molto all’aspetto educativo che parte dai bambini e dai ragazzi. È questo il senso di questa grande alleanza tra la diocesi e alcuni enti attivi in questo contesto”. Sono queste le parole di Domenico Leggio, direttore della Caritas di Ragusa, che presenta il lavoro corale svolto per il progetto “Ri-Belli”, con l’associazione “I Tetti Colorati onlus”, Aksara cooperativa sociale, Abaco – il teatro conta, Associazione Lauretana, Ztl Media Group Srl, Università degli studi di Catania – Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Istituto comprensivo “Cap. B. Puglisi”, Istituto comprensivo “Vann’Antò”, Istituto comprensivo “Psaumide di Camarina” e Comune di Acate.