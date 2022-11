Società: Associazione 21 luglio, domani a Latina l’evento “Al Karama, nuovo campo rom: opportunità o assurdità?”

Sul nuovo campo rom ad Al Karama a Latina domani un dibattito cittadino con aggiornamenti. “In Italia la triste stagione dei campi rom sembra ormai volgere al tramonto e dal 2018 si assiste solo ad azioni per il loro superamento. Anacronistica appare l’idea di costruirne di nuovi. Eppure l’Amministrazione di Latina, in controtendenza rispetto a quanto avviene in Italia, sta lavorando per la realizzazione di un nuovo insediamento per soli rom. Un’opportunità per alcuni, un’assurdità per altri”, si legge in una nota dell’Associazione 21 luglio, che, al fine di stimolare il dibattito e di fornire aggiornamenti, organizza presso la sala conferenze “De Pasquale”, nel palazzo comunale di Latina, domani, mercoledì 30 novembre, a partire dalle ore 16, l’incontro “Al Karama, nuovo campo rom: opportunità o assurdità?”. Nel corso dell’evento Associazione 21 luglio presenterà i costi economici, diretti e indiretti, per la costruzione del nuovo insediamento e i presupposti giuridici per un’azione legale anti-discriminatoria.