Società: Amref, oggi e domani a Milano “We are: Act – Rebuild – Evolve”

Amref riunisce oggi e domani pomeriggio a Milano, alla Fabbrica del Vapore, voci africane e afroitaliane e di quanti si impegnano per i diritti, la salute e l’autodeterminazione delle donne, in una due giorni di approfondimento e confronto.

Il programma di “We are: Act – Rebuild – Evolve”, si legge in una nota, “intende far emergere il ruolo dei giovani e delle donne come protagonisti del cambiamento verso una società più equa, inclusiva e non razzista, elemento già chiave in due assi di lavoro interconnessi: quello legato al contrasto dell’afrofobia e quello legato alla salute e all’autodeterminazione femminile”. Percorsi realizzati in dialogo e collaborazione con le associazioni afrodiscendenti, gli esponenti del mondo africano presenti, le comunità della diaspora, i servizi e le istituzioni. Racconteranno infatti i progetti realizzati a livello italiano ed europeo e i risultati raggiunti grazie alla collaborazione con un’ampia rete di organizzazioni della società civile ed enti territoriali.