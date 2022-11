Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte del card. Richard Kuuia Baawobr

“Appreso con tristezza della morte del card. Richard Kuuia Baawobr, estendo le mie sentite condoglianze alla sua famiglia e ai Missionari d’Africa, così come al clero, ai religiosi e ai laici della diocesi di Wa”. È quanto si legge nel telegramma di cordoglio inviato dal Papa alla nunziatura apostolica in Ghana per la morte, avvenuta il 27 novembre, del cardinale Richard Kuuia Baawobr , “saggio e gentile pastore” di cui Francesco ricorda “il generoso servizio alla Chiesa in Ghana, specialmente per coloro che sono maggiormente nel bisogno.