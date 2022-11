Facoltà teologica Emilia-Romagna: Bologna, domani Dies academicus con cardinali Semeraro e Zuppi, e Marta Cartabia. Gioia per nomina vescovile di Dionisios Papavasileiou

Si terrà domani a Bologna, alle 17.30 nell’Aula Magna del Seminario, la prolusione per l’inizio del nuovo Anno accademico della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna (Fter). “Ristabilire la giustizia. Domande per lo spazio pubblico e per la teologia” sarà il tema dell’evento sul quale si confronteranno il card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, e Marta Cartabia, docente di Diritto costituzionale e già ministro della Giustizia. La prolusione sarà introdotta da un intervento del Preside, Fausto Arici, e si concluderà con la solenne apertura dell’Anno accademico da parte del gran cancelliere, il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi. I docenti, gli studenti e il personale della Fter si uniscono alla gioia per la notizia, giunta ieri, della nomina dell’Archimandrita Dionisios Papavasileiou a vescovo titolare di Cotieo e ausiliare dell’arcidiocesi ortodossa d’Italia. Si tratta, infatti, del primo studente ortodosso ad aver ricevuto il dottorato in Sacra teologia nella Fter.