Maltempo a Ischia: don Ballirano (parroco Casamicciola), “oggi distribuiamo alimenti a chi non può muoversi da casa per le strade inagibili”

(Foto: don Gino Ballirano)

“Oggi è una giornata super impegnativa perché stiamo organizzando, insieme con la Caritas, la raccolta e la consegna di alimenti alle persone che si trovano in zone dove le strade ancora non sono agibili e restano interrotte, dopo quattro giorni. Le persone, in queste zone isolate, ormai hanno finito le scorte che avevano in casa”. Ce lo racconta da Casamicciola, sull’isola di Ischia, don Gino Ballirano, parroco di Santa Maria Maddalena. Di fronte alla grande tragedia, la solidarietà non manca: “C’è un supermercato della zona, il Doc a piazza Bagni, che ha avuto grossi danni per il maltempo – ci spiega don Gino – ma sta donando prodotti alimentari per le persone che non riescono a muoversi dalle loro abitazioni. Quello che ci viene donato viene ripulito dai volontari della Caritas e li carichiamo sui furgoni che abbiamo recuperato per iniziare un giro di distribuzione”, conclude don Ballirano.