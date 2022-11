Irlanda: leader Chiese cristiane hanno incontrato ieri il presidente Higgins, “opera di pace sull’isola è ancora incompiuta”

Irlanda, 28 novembre 2022. Incontro con presidente Higgins (Foto catholicbishops.ie)

Il “comune impegno” delle Chiese “per la riconciliazione e la costruzione della pace nell’isola d’Irlanda”. È quanto hanno voluto ribadire i leader delle Chiese metodista e presbiteriana in Irlanda, Chiesa cattolica, Chiesa d’Irlanda e Consiglio delle Chiese irlandesi al presidente dell’Irlanda, Michael D Higgins, in un incontro avvenuto ieri a Dublino. In una dichiarazione rilasciata dopo l’incontro i capi delle Chiese cristiane hanno sottolineato al presidente Higgins che “l’importante e vitale opera di pace è ancora un’opera incompiuta, ma che tutti siamo impegnati a perseguire attivamente per il bene comune di tutto il popolo irlandese”. Nel corso dell’incontro si è discusso anche della difficile situazione economica e del suo impatto sull’isola. “Allo stesso tempo abbiamo parlato delle sue più ampie implicazioni internazionali, soprattutto per il Sud del mondo, se associate agli effetti devastanti del cambiamento climatico e della carestia”. Per la Chiesa cattolica, ha partecipato all’incontro mons. Eamon Martin Roman, arcivescovo di Armagh e primate di tutta l’Irlanda.