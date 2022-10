Ucraina: card. Ouellet, “restaurare la pace dove è calpestata. Le nostre armi sono preghiera, dialogo, aiuto umanitario, solidarietà con le vittime”

“Testimoniare la pace e restaurarla dove è calpestata. Le nostre armi sono antiche e sempre nuove: la preghiera, il dialogo, l’aiuto umanitario, la solidarietà con le vittime di aggressione ed oppressione”. È l’impegno e lo “sforzo comune” dei pastori della Chiesa cattolica in Europa e a ribadirlo è stato il card. Marc Ouellet, prefetto del Dicastero per i vescovi, intervenendo all’Assemblea plenaria del Ccee che si è svolta online e ha messo al centro delle discussioni anche l’attuale situazione in Ucraina. Il prefetto ha voluto condividere con i presidenti delle Conferenze episcopali europee il “grido della Pace” che è salito al cielo dal Colosseo di Roma, dall’incontro interreligioso di preghiera organizzato dalla Comunità di San Egidio e concluso da Papa Francesco martedì 25 ottobre dove il Santo Padre ha chiesto di mette “la pace al cuore della visione del futuro”. “Noi pastori europei – ha detto il card. Ouellet – siamo una rete di pace, una rete di comunione e di speranza. Nei momenti più bui siamo sempre stati chiamati a fissare lo sguardo sull’evento centrale della storia umana: la vittoria del Signore sul peccato e la morte; siamo chiamati anche oggi a lottare per la Pace a nome della nostra fede nella risurrezione di Cristo, che ci obbliga a mantenere viva la Speranza nella vocazione umana alla riconciliazione e alla fraternità universale”. Il cardinale ha quindi esortato i vescovi presidenti a “rafforzare la nostra rete episcopale di Pace; i nostri popoli hanno bisogno della nostra testimonianza di unità e di carità, in particolare a favore dei tanti rifugiati, dando cibo agli affamati e tetto ai profughi, pregando per tutti, soprattutto per i responsabili di tutte le guerre, affinché la misericordia divina tocchi i cuori di questi uomini e donne e faccia loro cambiare rotta, per il bene comune dell’umanità sofferente”.