Cultura: è da pochi giorni in rete il nuovo sito internet della Fondazione Fuci

È da pochi giorni in rete il nuovo sito internet della Fondazione Fuci, l’ente nato nel 1995 con lo scopo di essere strumento privilegiato per la realizzazione delle finalità culturali, formative ed apostoliche della Federazione universitaria cattolica italiana, nel quale sono presenti rappresentanti della Fuci, dell’Azione Cattolica, del Meic oltre a personalità del mondo della cultura.

Il sito web – raggiungibile all’indirizzo www. fondazionefuci.com – è stato presentato lunedì scorso ai giovani universitari cattolici e agli ex aderenti alla Federazione, nel corso di una riunione online trasmessa in diretta sui canali social della Fuci. Alla presentazione hanno partecipato i presidenti nazionali della Fuci, Allegra Tonnarini e Tommaso Perrucci, il presidente della Fondazione Fuci, Michele Nicoletti, e il delegato per la comunicazione della stessa Fondazione, Marco Piras.

“La collaborazione con la Fondazione Fuci – hanno sottolineato Allegra Tonnarini e Tommaso Perrucci – è estremamente preziosa e arricchente: accompagna, supporta e sostiene le nostre attività e i nostri percorsi di formazione”. Il lancio del nuovo sito della Fondazione rappresenta un segno concreto dello stretto legame esistente tra i fucini di oggi e quelli di ieri. “Non è un caso – hanno aggiunto i presidenti Fuci – che il sito venga presentato a ottobre, mese in cui abbiamo ricordato la ricorrenza dei 60 anni dall’inizio del Concilio Vaticano II e ricordato la canonizzazione del beato Paolo VI, avvenuta il 14 ottobre 2018, eventi particolarmente significativi per la nostra storia”.

Il sito istituzionale della Fondazione, oltre a presentare gli scopi statutari e la sua organizzazione, ospita una sezione destinata a raccontare la quotidianità della vita fucina. “Attraverso alcune rubriche che presentano i volti e le storie delle persone che hanno vissuto l’esperienza associativa, i testimoni che hanno caratterizzato la sua storia, le immagini e i ricordi delle annuali settimane teologiche di Camaldoli vogliamo riscoprire e proporre lo stile e la condivisione che, da sempre, caratterizzano la Fuci”, ha spiegato Marco Piras.

“Con il nuovo sito – ha detto il presidente della Fondazione Fuci, Michele Nicoletti – vogliamo coinvolgere tutto il mondo degli ex fucini e delle ex fucine, che rappresentano il vero patrimonio della nostra Fondazione”. Nel corso del suo intervento, Nicoletti ha ricordato il costante lavoro che la Fondazione porta avanti per tutelare il patrimonio economico, che le generazioni precedenti hanno donato ai fucini, e lo straordinario patrimonio documentario che racconta e custodisce i 125 anni della storia degli universitari cattolici del nostro Paese. “Presto presenteremo il lavoro portato avanti sulle carte di don Franco Costa – ha annunciato Nicoletti – e a breve metteremo a disposizione, attraverso il sito, i numeri di Azione Fucina e di Ricerca, le storiche riviste della Fuci”.