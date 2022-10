Francia: al via le Settimane sociali su “Fraternità, la nostra lotta per costruire il futuro della Francia”. Apre i lavori Jean-Marc Sauvé

È tempo di Settimane sociali dei cattolici francesi (Ssf): da questa sera e fino a domenica all’università cattolica di Lille, ci si confronterà attorno al tema della “fraternità, la nostra lotta per costruire il futuro della Francia”. Nell’incontro del 2021 era emersa chiara la consapevolezza che “per costruire un futuro sostenibile, occorre soprattutto reimparare che siamo tutti fratelli. È la fraternità al cuore della sfida del bene comune”, spiegano gli organizzatori. I lavori saranno aperti questa sera da Isabelle de Gaulmyn, la presidente delle Ssf per poi lasciare spazio alla prolusione di Jean-Marc Sauvé, colui che ha presieduto la Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa, ma che stasera parlerà di “fraternità e democrazia”, in quanto vice-presidente onorario del Consiglio di Stato. Domattina il tema sarà “una democrazia da reinventare”, partendo dalla “fraternità nella Bibbia” e poi lasciando “carta bianca a un gruppo di giovani studenti di Lille” e alle “esperienze di democrazia fraterna” che esistono sul terreno. Nel pomeriggio il focus si sposterà sul pianeta “vivibile e pacificato” e sul tema della decrescita per concludersi con un dibattito dedicato alla pace. Domenica, dopo la messa, il dibattito riguarderà “le religioni, attrici di cittadinanza”, per cercare di coniugare l’amore al prossimo, che è trasversale a tutti i credo, e la fraternità repubblicana. Ad arricchire il programma, ci saranno degli “incontri ispiratori”, con tante esperienze in atto sui temi affrontati. L’incontro sarà in presenza: i più piccoli avranno a disposizione un programma a loro misura sugli stessi temi. Chi non può andare a Lille, può seguire on line (https://www.ssf-fr.org)